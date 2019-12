EsslingenDie letzten 40 Jahre waren die schönsten in meinem Leben. Ich möchte keinen Tag davon missen“, sagt Helmut Kaiser über seine Zeit als Leiter seiner eigenen Tanzschule. Zu den Füßen des Tanzlehrers liegt Franz-Joseph, der sieben Monate alte Rüde des 70-Jährigen. Seine Hunde haben immer kaiserliche Namen, erzählt er. Der in Schwarz gekleidete Mann mit der runden Brille setzt sich an den Tresen in seiner Tanzschule. Von dort kann er die beiden Tanzsäle überblicken.

Im Alter von 30 Jahren hat Kaiser mit seiner damaligen Frau eine Tanzschule eröffnet. In der Mettinger Straße sind die beiden damals fündig geworden. „Wir