ES-BerkheimVon der Aurafotografie bis zum Yoga: Mehr als 50 Aussteller präsentierten beim Tag der Naturheilkunde in Berkheim Methoden und Techniken. Der Schwerpunkt lag gemäß dem bundesweiten Motto auf „Heilkraft durch Bewegung“. Dabei ging es nicht um schweißtreibenden Leistungssport, sondern um Spaß und Körpergefühl.

Veranstalter der Messe in der Osterfeldhalle war der Naturheilverein Esslingen und Umgebung, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert. Beim bundesweiten Tag der Naturheilkunde, der seit 2008 ausgerufen wird, hätten die Esslinger von Anfang an mitgemacht, sagte die Vorsitzende Elke Wörfel bei der Eröffnung. Zwischendrin