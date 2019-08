Niedlich: Katze Marcie nach dem Spielen in der Badewanne. Eingesendet von Anke Arnold.

Niedlich: Katze Marcie nach dem Spielen in der Badewanne. Eingesendet von Anke Arnold.

Cooniebert von Edith Nebel blickt direkt in die Kamera.

Cooniebert von Edith Nebel blickt direkt in die Kamera.

Egal in welcher Situation, Angelino behält den Überblick. Eingesendet von Susann Nachtigall.

Egal in welcher Situation, Angelino behält den Überblick. Eingesendet von Susann Nachtigall.

Aufmerksam: Tanja Marscheskus Katze blickt mit großen Augen in die Ferne.

Aufmerksam: Tanja Marscheskus Katze blickt mit großen Augen in die Ferne.

Flauschig: Die Katze von Rosa Perrone versteckt sich in einer gemütlichen Höhle.

Flauschig: Die Katze von Rosa Perrone versteckt sich in einer gemütlichen Höhle.

In der Natur: Die Katze von Nathalie Buhrmann hält sich gerne im Garten auf.

In der Natur: Die Katze von Nathalie Buhrmann hält sich gerne im Garten auf.

Goldig: Die Katze von Natali Dej sitzt in einer Papiertüte.

Goldig: Die Katze von Natali Dej sitzt in einer Papiertüte.

Nimm mich mit! Die Katze von Hannah in einer Sporttasche.

Nimm mich mit! Die Katze von Hannah in einer Sporttasche.

Die Katze von Gloria Wurst in ihrem gewohnten Umfeld.

Die Katze von Gloria Wurst in ihrem gewohnten Umfeld.

Was ist das? Die Katze von Diana Steel begutachtet die Kamera.

Was ist das? Die Katze von Diana Steel begutachtet die Kamera.

Blickkontakt: Die Katzen von Cari Leo blicken aufmerksam in die Kamera.

Blickkontakt: Die Katzen von Cari Leo blicken aufmerksam in die Kamera.

Eingepackt: Toni und Mäxle sitzen in einem Korb. Eingesendet von Doris.

Eingepackt: Toni und Mäxle sitzen in einem Korb. Eingesendet von Doris.

Goldig: Der Kater Pozzy kuschelt in einer Decke. Eingesendet von Jenna Rist.

Goldig: Der Kater Pozzy kuschelt in einer Decke. Eingesendet von Jenna Rist.

Gemütlich: Die Katze Nala von Sigi Ya-St in einem Blumentopf.

Gemütlich: Die Katze Nala von Sigi Ya-St in einem Blumentopf.

Der kleine Kater Manny in einer Tüte. Eingesendet von Antje Bachmann.

Der kleine Kater Manny in einer Tüte. Eingesendet von Antje Bachmann.

Die Katze Lucky von Melanie Gleißner versteckt sich in der Eßlinger Zeitung.

Die Katze Lucky von Melanie Gleißner versteckt sich in der Eßlinger Zeitung.

Die Katze Lilly sitzt in der Küche. Eingesendet von Kerstin Gärtner.

Die Katze Lilly sitzt in der Küche. Eingesendet von Kerstin Gärtner.

Kater Idefix schaut aufmerksam in den Himmel. Eingesendet von Svenja Wendling.

Kater Idefix schaut aufmerksam in den Himmel. Eingesendet von Svenja Wendling.

Esslingen Katzen können tückisch sein: Sie zerkratzen das Sofa, jammern stundenlang vor einem halb leeren Futternapf und beißen ihren Besitzern auch mal in die nackten Füße. Doch mit ihren kleinen runden Köpfchen und ihren riesigen Knopfaugen wickeln sie uns immer wieder um den Finger – süß!

Zur Feier unserer Stubentiger wurde am 8. August der Weltkatzentag ins Leben gerufen. Die Eßlinger Zeitung startete deshalb in der vergangenen Woche einen Leser-Aufruf, die schönsten und lustigsten Fotos und Videos zu senden. Es überrollte uns eine Flut an herzzerreißenden Bildern! Eine Auswahl haben wir hier zusammengetragen. Und eines ist sicher: Es wird nicht die letzte Katzenseite bleiben. Miau!

Ihre Katze ist nicht dabei? Vielleicht wird sie bei unserem Voting mit von der Partie sein. In Kürze können unsere Leser eine Auswahl von 20 Bildern bewerten.