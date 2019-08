EsslingenEs ist ruhig geworden in Esslingen. So etwas wie ein letztes Aufbäumen gegen die ferienzeitliche Lethargie inszenierten acht Wirte mit ihrem „Esslinger Sommer“ auf dem Marktplatz. Den Sommer an sich gibt es zwar immer noch, aber eben ohne weiße Zelte und Leckereien. Die sind ganz überwiegend gut angekommen bei den Gästen – Zelte und ein breit gefächertes Speisenangebot gleichermaßen. Nächstes Jahr hat das Wirte-Team noch einmal die Möglichkeit, sich für den ultimativen Zwiebelfest-Nachfolger vom Jahr 2021 an zu empfehlen. Nur ein kleiner Tipp: Die Süßigkeiten-Bude verbreitete eher weihnachtsmarktähnliche denn sommernachtsträumerische Gefühle. So