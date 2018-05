EsslingenTag für Tag rollen rund 70 000 Fahrzeuge auf der Bundesstraße 10 an Esslingen vorbei. Und sie bringen den Anwohnern Lärm, Abgas und Schmutz. Besonders belastet sind die Menschen in den denkmalgeschützten Häusern an der Berkheimer Straße. Einige haben sich vor geraumer Zeit hilfesuchend an den Esslinger Landtagsabgeordneten Wolfgang Drexler (SPD) gewandt. Und der fand tatsächlich einen Ansatz, um zu helfen: Lärmsanierung heißt das Zauberwort, das im Bereich der Berkheimer Straße 26 bis 52 eine Lärmschutzwand bringen könnte. Das Regierungspräsidium hat signalisiert, dass es sich mit dem Gedanken anfreunden könnte. Doch die Meinungen gehen