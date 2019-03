EsslingenZwanzig Jahre J. F. Schreiber-Museum in Esslingen! Gefeiert wird das mit einer großen Geburtstagsparty am Wochenende 23. und 24. März. Auf kleine und große Gäste warten am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr viele Überraschungen und spannende Angebote. Natürlich ist an diesen Tagen der Eintritt in das Museum im Salemer Pfleghof frei. Die Geburtstagsfeier beginnt am Samstag um 14 Uhr. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Jürgen Zieger entführt das Papiertheater Kluuma sein Publikum in eine verzauberte Märchenwelt mit Aufführungen von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ in einem Papiertheater des Schreiber-Verlags.