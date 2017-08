Esslingen (red) - Die Rosenau-Apo­theke hat zum achten Mal in Folge die Verbraucherempfehlung „Seniorengerechte Apotheke“ erhalten. Die höchstmögliche Note „sehr gut“ wurde der Oberesslinger Apotheke von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen in Deutschland (BAGSO) verliehen. Die BAGSO schickt Testkäufer in die Apotheken, die das pharmazeutische Personal nach Empfehlungen bei einem bestimmten Krankheitsbild befragen. Bewertet werden die Problemanalyse, die Ursachenanalyse, die Berücksichtigung der Dauermedikation, die Lösungsvorschläge der Mitarbeiter und die Angebote ergänzender Maßnahmen.

