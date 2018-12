EsslingenWenn das Telefon klingelt, mag Brunhilde Burgmann derzeit kaum rangehen. Denn gerade ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie vom Anrufer anonym beschimpft wird. „Schlampe“ und „Volksverräterin“ hört sie, manche legen auch gleich wieder auf. „Das zermürbt“, sagt Burgmann.

Burgmann ist in den Fokus rechter Kreise geraten, weil sie im Ökumenischen Freundeskreis Asyl in Esslingen aktiv ist. Der organisiert seit über 20 Jahren eine Nikolausfeier für Flüchtlinge und bittet dabei im Vorfeld um Spenden – und zwar um Neuware. Publiziert wird dies ausschließlich über Aushänge in den Berkheimer Kirchen und über eine Anzeige im Berkheimer