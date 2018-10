EsslingenIch glaube, so etwas Verrücktes habe ich in 20 Jahren Bandgeschichte noch nicht erlebt“, sagt Chris Two, Sänger der Band Anti-Flag. Ungewöhnlich ist der Auftritt allemal: Mitten auf der Eisfläche des Richard-Hirschmann-Stadions geben die Punk-Rocker ihre neue Akustik-Platte zum Besten. Gage ist für die international bekannten Stars dabei ein Fremdwort. Keinen Cent für den Auftritt, nicht einmal einen Penny Benzingeld wollten die US-Amerikaner. Denn das Solidaritäts-Konzert „Punks on Ice“ am Sonntag zielte nicht auf Gewinn, sondern auf Gemeinnutz ab. Eishockey und Punkrock – eine seltene, aber gelungene Kombination. Beim Freundschaftsspiel