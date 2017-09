Anzeige

Esslingen (red) - Die Gebühren an den Parkscheinautomaten werden geändert, ab dem kommenden Montag werden die ersten Automaten umgestellt. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom 22. Mai die Änderung der Parkgebühren beschlossen. Ab Montag werden die neuen Tarife nun an den Automaten eingespielt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es einige Tage dauern wird, bis an allen Automaten die neuen Tarife versorgt sind. In dieser Übergangszeit sind auch noch Parkscheine, die zum alten Tarif gekauft wurden, gültig. Mit der Umstellung steigen die Parkgebühren innerhalb der Zone 1, die das Gebiet innerhalb des Altstadtrings