PlochingenDank zusätzlich bereit gestellter Stühle reichte der Platz in der voll besetzten katholischen Kirche St. Konrad in Plochingen gerade so aus. Der Oratorienverein Plochingen führte unter der Leitung von Heidrun Speck am vergangenen Samstag sein Herbstkonzert auf. Unterstützt wurde die Sängergemeinschaft vom Orchester Sinfonia 02, den Solisten Anja Petersen, Cristina Otey, Johannes Kaleschke sowie Kai Preußker. Die ernsten Gesängen von Johannes Brahms begleitete Benedikt Nuding an der Orgel.

Mit Mozarts Requiem d-moll hatten sich die Sängerinnen und Sänger nicht eben leichte Kost vorgenommen. Doch bevor der Oratorienverein dieses Werk in