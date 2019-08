Esslingen Die Mutter hat’s geahnt. Als ein Strafzettel ihres Sohnes ins Haus flatterte, wurde sie hellhörig. Ein Strafzettel wegen Falschparkens in Ludwigsburg? In einer Straße direkt bei der Filmakademie Baden-Württemberg? Aha! Er wird doch nicht, sein Studium der Wirtschaftswissenschaften schmeißen und… Doch - er hat es getan. Oliver Vogel hängte sein BWL-Studium in Augsburg nach acht Semestern an den Nagel, ging zur Filmakademie und machte dort seinen Abschluss. Zum Glück. Denn: „Das ist genau mein Ding“, erklärt der 1968 in Ravensburg Geborene und in Esslingen Aufgewachsene, der Erfolgsserien wie „Soko Stuttgart“, „Das Boot“, „Dr. Klein“,