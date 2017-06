Ende des Jahres will das Schauspielensemble Kunstdruck ein Freies Theater im Central Theater am Rossmarkt eröffnen. Der Esslinger Verein, der seit 2013 aktiv ist und seine Produktionen seither an unterschiedlichsten Orten realisiert hat, hofft auf engagierte Mitstreiter, die auf, vor und hinter der Bühne mitarbeiten und das denkmalgeschützte Gebäude mit Leben füllen. Bei einem Informationsabend am Sonntag haben Interessierte die unverbindliche Möglichkeit, die Räume anzuschau­en und das Konzept kennenzulernen. „Wir sind offen für Ideen“, betonen Philipp Falser und Julia Rohn von Kunstdruck.

