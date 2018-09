EsslingenGebaut worden war sie 1972, teilweise saniert wurde sie 1989. Seither ist viel Zeit vergangen, und wer sich in den letzten Jahren in der Sporthalle im Esslinger Stadtteil Weil umgeschaut hat, musste feststellen, dass das Gebäude merklich in die Jahre gekommen war. Doch während der vergangenen eineinhalb Jahre hat die Stadt viel Geld in die Hand genommen, um das Gebäude wieder auf Vordermann zu bringen und zu einer Multifunktionshalle umzubauen. Nun sind die kommunalen Bauherren am Ziel: Mit einem abwechslungsreichen Programm wird die runderneuerte Halle am Samstag, 29. September, offiziell eingeweiht. Doch das ist nur der erste Schritt, denn das