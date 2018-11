Oberbürgermeister Jürgen Zieger spricht von den besten Haushalten seit Jahren. Und wenn er Haushalte sagt, dann meint er den Doppelhaushalt 2018/2019, der gestern in dieser Form erstmals in den Esslinger Gemeinderat eingebracht worden ist. Von nun an wird es also nur noch alle zwei Jahre Haushaltsberatungen geben. Eine Entscheidung, die vom Stadtparlament in breitem Einvernehmen getroffen worden ist, und die zu weniger Beratungsaufwand und mehr Planungssicherheit führen soll. Dass der erste D oppelhaushalt unter günstigen Bedingungen vorbereitet wird, ist der weiterhin sehr guten Konjunktur, den Erfolgen der