EsslingenDas wird ein heißer Herbst fürs Esslinger Jazz-Publikum: Beim Dulkhäusle wird bis zum 7. September jeden Donnerstag gejazzt – wann immer es das Wetter erlaubt, unter freiem Himmel. Und wenn die Zeit der Open-Air-Konzerte zu Ende geht, ist noch lange nicht Schluss: Das Mare Nostrum Trio eröffnet am 19. September das Jazzfestival, das bis zum 3. Oktober internationale Stars nach Esslingen holt. Der Jazzkeller in der Webergasse 22 startet am 20. September mit Gary Smulyan und dem Ralph Moore Quintet in die Herbstsaison. Und am 22. September folgt die Dieselstraße mit dem Daniel Garcia Trio.

Das Programm für Dulkhäusle und Jazzfestival steht