ES-WäldenbronnAn jedem ersten Montag im Monat verwandelt sich das Vereinsheim des TSV-Wäldenbronn in ein gemütliches Strickstübchen. In der kalten Winterzeit beleuchten Lichterketten festlich den Kreis der 13 Damen, die hier einträchtig ihre Nadeln klappern lassen. Liebevoll fabrizieren ihre fleißigen Hände Socken, Mützen, Stulpen, Schals und Pullover. Die Teilnehmerinnen gehören dem Ortsverein Wäldenbronn des Kreisverbands der Landfrauen an und treffen sich seit einigen Jahren regelmäßig zum Stricktreff.

„Ich komme wegen der netten Gesellschaft und weil mir das Stricken einfach Spaß macht.“ Mit dieser Aussage spricht Angelika Kappel auch den