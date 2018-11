EsslingenDer Dirigent, Pianist und Komponist Leonard Bernstein war eine der herausragendsten Musikerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Geboren am 25. August 1918 im US-Bundesstaat Massachusetts wäre die im Jahr 1990 verstorbene Musiklegende in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmet der Oratorien-Verein Esslingen sein „18. Esslinger Forum für junge Solisten“ in vielfältiger Weise dem jüdischen Musiker, der sich Zeit seines Lebens engagiert für eine friedliche Welt eingesetzt hat. Im Eröffnungskonzert der Forumswoche erklangen im Rahmen einer Stunde der Kirchenmusik in der evangelischen Stadtkirche Bernsteins „Chichester-Psalms“.