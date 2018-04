EsslingenDie Diagnose Brustkrebs ist ein Schock. Erst recht, wenn damit auch noch die Amputation der Brust einhergeht. Neben der sicheren Entfernung des Tumors legt Professor Thorsten Kühn, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Esslinger Klinikum, Wert darauf, „dass wir bei der Operation auch die Ästhetik im Blick haben“. So wird jeder Patientin, die am Klinikum operiert wird, eine Sofortrekonstruktion mit Implantaten angeboten. „Im breiten Angebot der Brustrekonstruktion am Klinikum hat mir aber noch ein wichtiger Mosaikstein gefehlt“, sagt der Chefarzt am gestrigen Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Um das Angebot der