Esslingen Felix Baumann ist zufrieden mit seinem Leben. Er hat das Gefühl, Glück gehabt zu haben. Dieses Privileg will er nicht einfach nur hinnehmen. Er will etwas Gutes zurückgeben. Deshalb engagiert sich der 33-Jährige als ehrenamtlicher Bewährungshelfer. Er unterstützt Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, dabei, ein geregeltes Leben ohne Straftaten zu führen. Das ist nicht immer einfach – aber es lohnt sich, findet Baumann.

Der 33-jährige Informatiker betreut Straftäter in ihrer Bewährungszeit. Das bedeutet unter anderem, dass er kontrollieren muss, ob sie die Auflagen einhalten, die ihnen das Gericht für die Bewährungszeit