Ideen-Reich für Agapedia

Die Stiftung setzt Projekte in die Tat um – Neues Kinderzentrum in Geislingen entsteht

Die Stiftung Agapedia setzt neue Projekte in die Tat um. In Esslingen wird der Dachbereich des Hauses ausgebaut und in Geislingen soll 2019 ein neues Kinderzentrum eröffnen.