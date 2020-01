Esslingen Die Zukunft hat längst angefangen, doch viele Kommunen tun sich in Zeiten von wirtschaftlichem Strukturwandel, Digitalisierung und Klimaveränderungen schwer, den Herausforderungen der Zukunft mit den richtigen Konzepten zu begegnen. Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing in Esslingen wollen den rasanten Wandel beherzt anpacken und in den Herausforderungen der Zukunft neue Chancen entdecken. Gemeinsam haben sie die Dachmarke „MachES!“ entwickelt, unter der verschiedene Gründer- und Innovationsprojekte vereint werden. Über allem steht eine entscheidende Frage, die die Kommune auch mit ihrem Stadtkompass 2027 zu beantworten