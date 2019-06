EsslingenKaum hat der Sommer begonnen, steigen die Temperaturen auch schon an. Bis zu 35 Grad sind in dieser Woche in Esslingen angesagt. Der heißeste Tag soll der Mittwoch werden. Schuld an den hochsommerlichen Temperaturen ist das Hoch „Ulla“, das heiße und trockene Wüstenluft aus Nordafrika zu uns bringt.

Arbeit und Schule werden bei diesen Temperaturen leicht zur Qual. Schülern ist dabei das altbekannte Hitzefrei keinesfalls sicher, heißt es von Christine Sattler aus der Pressestelle des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. „Konkrete Bedürfnisse und Fragestellungen vor Ort“ müssten in die Entscheidung einbezogen werden,