EsslingenWelcher Beruf passt zu mir und was will ich eigentlich erreichen? Trotz engagierter Vorbereitung ist manchem Schüler noch nicht klar, wie es nach der Schule weitergeht. Mit dem Auswahlverfahren Berufsnavigator bietet die Volksbank Esslingen in Kooperation mit einigen Schulen eine Orientierungshilfe an. „Die Schüler erhalten während ihrer Schulzeit eine sehr gute Vorbereitung auf das Berufsleben. Trotzdem stellen sich viele die Frage, welcher Beruf der richtige für sie ist“, sagte Andreas Fischer, Bereichsleiter Vertriebsmanagement der Volksbank Esslingen, bei der Vorstellung der diesjährigen Runde des Berufsnavigators. Seit zehn Jahren bietet