Helmut Thienwiebel feiert 80. Geburtstag

Helmut Thienwiebel feiert an diesem Samstag seinen 80. Geburtstag – Ehrenbürger der Partnerstadt

Ob in der Kommunalpolitik, in Vereinen und sozialen Verbänden, im Stadtteil Berkheim oder als Brückenbauer Richtung Osten – Helmut Thienwiebel hat sich auf unterschiedlichste Weise engagiert. Und bei alledem hatte er stets die Menschen im Sinn, für die er sich einsetzt. Nun feiert er seinen 80. Geburtstag, und er ist so engagiert wie eh und je.