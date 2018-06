Kreis EsslingenOffene Gärten“ heißt es einmal im Jahr in Esslingen und im Mittleren Neckarraum, wenn Gartenbesitzer auf ihre privaten Grundstücke einladen. Die Aktion, die Organisator Michael Eppinger vor neun Jahren mit zehn Gärten im Esslinger Norden begann, ist mittlerweile so erfolgreich, dass diesmal 32 Teilnehmer ihre grünen Paradiese für die Öffentlichkeit zugänglich machten. Ungezählte Gartenliebhaber waren am Sonntag unterwegs, um die ebenso liebevoll wie fachkundig gestalteten Anlagen zu genießen, zwischen blühenden Rosen und duftenden Kräuterbeeten zu fachsimpeln und Anregungen fürs eigene gärtnerische Tun zu sammeln.

