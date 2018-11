EsslingenEin Stundenplan, etwas Gesticktes, Zeichnungen aus dem Kunstunterricht, ein paar selbst verfasste Gedichte. Es waren eigentlich ganz alltägliche Gegenstände, die die Esslinger Kulturwissenschaftlerin Gudrun Silberzahn-Jandt der Klasse 10c des Theodor-Heuss-Gymnasiums in den Unterricht mitgebracht hatte. Und doch sind sie etwas ganz besonderes. „Wir hatten sie in der Hand, wir durften die Sachen berühren“, erzählt die 14-jährige Franka Rossa. Sie gehörten Magdalene Maier-Leibnitz, 1916 im ehemaligen Kaisheimer Pfleghof an der Esslinger Burgsteige geboren, in der Deffnerstraße gut bürgerlich und behütet aufgewachsen. Ihr Onkel Reinhold Maier war