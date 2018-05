Anzeige

EsslingenWer erinnert sich nicht gern an das „Sommermärchen“ im Jahr 2006, als es der Fußball-WM in nur 31 Tagen gelang, die Menschen in Deutschland aller Welt als offene und lebenslustige Gastgeber zu präsentieren. Das Public Viewing hatte daran einen großen Anteil, denn die Bilder der enthusiastisch feiernden Fans gingen rund um den Globus. Das nächste „Sommermärchen“ steht nun kurz bevor, und wer die Faszination des gemeinsamen Fußballerlebnisses in vollen Zügen auskosten will, ist in der EZ WM-Arena genau an der richtigen Adresse.

Das WM-Fieber steigt, denn schon am Sonntag, 17. Juni, steht das erste Spiel der deutschen Nationalelf auf dem Spielplan, wenn es in der russischen Hauptstadt Moskau gegen Mexiko geht. In Esslingen ist bei diesem und allen anderen Spielen der Mannschaft rund um Trainer Jogi Löw kollektives Mitfiebern angesagt: Die Eßlinger Zeitung, Hahn Automobile und die Agentur X-Events machen es möglich: großes Public Viewing zur FIFA Weltmeisterschaft 2018.

Bei Regen schützt ein Dach

Gemeinsam auf den Anpfiff warten, den Nervenkitzel der Spiele erleben, mit anderen Fans Siege feiern – und das vor einer sieben mal vier Meter großen Leinwand: Das sind beste Voraussetzungen, damit die Fußball-WM zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Ganz sicher gezeigt werden die deutschen Gruppenspiele. Setzt sich Jogi Löws Team durch, geht es anschließend weiter, bis die Mannschaft entweder ausscheidet oder sich noch einmal den Weltmeister-Titel holt.

Immer zwei Stunden vor Spielbeginn öffnen sich die Tore der EZ WM-Arena. Auf dem Gelände von Hahn Automobile in der Alleenstraße ist Platz für mehrere Tausend Menschen. Sollte es regnen, passen bis zu 2000 Fans unter eine Überdachung, die normalerweise die Gebrauchtwagenausstellung schützt. So kann das Public Viewing bei jedem Wetter steigen.

Wer in der EZ WM-Arena mitfiebern möchte, muss sich um nichts kümmern. Für Essen und Getränke ist gesorgt. An verschiedenen Ständen werden gebratene Würste verkauft, sowie Bier und andere Getränke ausgeschenkt. Vor, während und nach den Spielen sorgt ein DJ mit Mixed Music für Stimmung.

Vorverkauf hat begonnen

Die Veranstalter erheben bei jedem Public Viewing eine Sicherheitsgebühr von drei Euro. Wer sichergehen will, dass er auf jeden Fall dabei sein kann, sollte sich das Eintrittsbändchen schon vorab bei der Eßlinger Zeitung am Marktplatz 6, bei Audi Hahn in der Alleenstraße 43 und bei den Shell-Tankstellen in Nellingen und Ruit sichern: entweder für einzelne Gruppenspiele oder gleich für alle drei. Restkarten gibt es an den Spieltagen direkt an den Eingängen.

Busshuttle

Ein Busshuttle wird alle Fußballfans zur EZ WM-Arena bringen, die ihr Auto entweder zu Hause stehen lassen möchten, oder direkt am Public-Viewing-Gelände keinen Parkplatz mehr finden. Eine Buslinie startet direkt am ZOB Esslingen am Bahnhof und fährt über den Oberesslinger Bahnhof in der Fritz-Müller-Straße bis zum Veranstaltungsgelände. In Zell fährt die Linie ab der S-Bahn-Haltestelle bis zum Veranstaltungsort. Die Eintrittsbänder gelten übrigens auch als Fahrkarte. Sonst gilt in allen anderen Bussen und Bahnen der normale Fahrpreis, denn das WM-Armband ist dort nicht gültig.

Parkplätze

In der Nähe von Audi Hahn rund um die EZ WM-Arena sind viele Parkplätze speziell für das Public-Viewing-Publikum ausgewiesen – auch das Parkhaus von Marktkauf steht zur Verfügung und darüber hinaus die umliegenden Parkplätze der Friedrich-Ebert-Schule und des Sportzentrums Zell. Direkt im Esslinger Industriegebiet gibt es ebenfalls Parkmöglichkeiten an den Straßen. Ist dort nichts mehr frei, gibt es noch Plätze nahe der Shuttle-Startpunkte Oberesslingen beim Eisstadion und entlang der Fritz-Müller-Strasse.

Die Termine

Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr

Deutschland – Mexiko

Samstag, 23. Juni, 20 Uhr

Deutschland – Schweden

Mittwoch, 27. Juni, 16 Uhr

Deutschland – Südkorea

EZ-WM-Arena

Hahn Automobile

Alleenstraße 43, Esslingen

www.publicviewing-esslingen.de