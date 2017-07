Jeden Freitagnachmittag treffen sich jugendliche Flüchtlinge in der Sporthalle des Theodor Rothschild-Hauses an der Mülberger Straße zum Fußballtraining. Hingebungsvoll lassen sie vor Beginn der Trainingseinheit zig Schaumstoffbälle durch die Luft wirbeln und flanken sie mit Schwung in Richtung Tor. Das Kicken liegt ihnen offenbar im Blut und lässt sie trotz ihrer ungewissen Lebenssituation aufblühen.

