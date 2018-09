EsslingenSchon lange wünschen sich vor allem viele junge Esslinger ein frei zugängliches Internet in der Innenstadt. Jetzt dürfte das freie Surfen in der City bald Wirklichkeit werden: Die Stadt ist gerade dabei, die Infrastruktur für ein flächendeckendes WLAN an Markt-, Rathaus- und Bahnhofplatz sowie am ZOB aufzubauen. Parallel dazu kümmern sich Ehrenamtliche des Vereins Freifunk um eine gute Netzabdeckung in der östlichen Altstadt. Sie sind allerdings auf die Kooperation von Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Küferstraße sowie an Blarer- und Ottilienplatz angewiesen – und hoffen noch auf weitere Freiwillige. Noch vor Weihnachten soll das kostenlos