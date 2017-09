Anzeige

Esslingen (adi) – Die Freien Wähler wollen die Entscheidung über den künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei verschieben. Eigentlich soll der Gemeinderat Anfang Oktober einen Grundsatzbeschluss fassen, ob der bisherige Standort im Bebenhäuser Pfleghof erweitert und modernisiert wird oder ob es einen Neubau zwischen Küferstra­ße und Kupfergasse gibt. Weil nach einer Informationsveranstaltung am vergangenen Donnerstag noch viele Fragezeichen blieben, wollen die Freien Wähler den Grundsatzbeschluss vertagen. „Für eine Standortentscheidung braucht es konkretere Kenntnisse und Grundlagen über die Konzeption und die Machbarkeit eben dieser Konzeption an den beiden möglichen Standorten Bebenhäuser Pfleghof und Küferstra­ße/Kupfergasse“, heißt es im Vertagungsantrag. Den Vorschlag der Verwaltung, zunächst einen Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse zu beschließen und eine Bücherei-Konzeption zur Kenntnis zu nehmen, die weder öffentlich bekannt noch vom Gemeinderat ausführlich und offen diskutiert wurde, lehnen die Freien Wähler ab. Wenn die Konzeption verabschiedet ist, soll geprüft werden, ob und wie sie sich an beiden Standorten umsetzen lässt. Auf dieser Grundlage soll im zweiten Quartal 2018 entschieden werden. Zudem vermissen die Freien Wähler eine Aussage der Verwaltung, wie eine künftige Nachnutzung des Bebenhäuser Pfleghofs bei einem Auszug der Stadtbücherei aussehen kann.