Für die Esslinger Stadtbücherei soll es nun ernst werden: Noch vor der Sommerpause möchte der Gemeinderat über den künftigen Standort der Bibliothek entscheiden und damit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Bislang waren das aktuelle Domizil im Bebenhäuser Pfleghof an der Heugasse, ein Neubau zwischen Kies- und Küfer-straße und das Gemeindehaus am Blarerplatz im Rennen. Nun kommt unversehens ein vierter Standort ins Spiel: Grüne, CDU, Freie Wähler, SPD und FDP wollen von der Stadtverwaltung prüfen lassen, ob ein Neubau im Bereich der Küfer-straße 13 und 13/1 überhaupt in Betracht kommen könnte.