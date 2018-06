EsslingenWo kamen denn am Freitagvormittag mitten in der Stadt so viele Schüler her, war das ein großer Schulausflug? Oder nur ein gemeinsamer Spaziergang in der Großen Pause? Nein, beides nicht, aber was machten dann 250 oder noch mehr begeisterte Schüler zusammen auf dem Esslinger Marktplatz? Sie tanzten zum Hit „Call On Me“ von Ryan Riback. Und weil es so viel Spaß machte, taten sie das gleich zweimal hintereinander. Dazwischen sangen sie noch fröhlich „Chöre“ von Marc Forster.

Aber warum machten die Schüler aus der Schule Innenstadt, der Grundschule Pliensauvorstadt und der Waisenhofschule das? Dieser Flashmob, also ein