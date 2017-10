Anzeige

Tag für Tag passieren Tausende Autofahrer die Augustinerstraße in Esslingen, und längst nicht allen dürfte bewusst sein, dass sie nicht auf einer ganz normalen Straße unterwegs sind, sondern auf einer Brücke. Das aufwendige Bauwerk ist Teil der Ringstraße und wurde 1970 errichtet. Zuletzt hat der Zahn der Zeit immer stärker an Beton und Armierungen der Augustinerbrücke genagt - eine Generalsanierung ließ sich nicht länger aufschieben. Rund zwölf Millionen Euro investiert die Stadt Esslingen in das Projekt, das bis Herbst 2019 dauern soll. So lange müssen sich Autofahrer zwischen Frauenkirche und Neuem