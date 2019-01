EsslingenAuf dem Delmag-Areal an der Max-Planck-Straße tut sich etwas. In den vergangenen Wochen ist hier schweres Gerät aufgefahren worden: Im Hof stehen inzwischen große Laster und riesige Krane der Firma Paule, die von Obertürkheim in die Esslinger Neckarwiesen zieht. Der Logistikdienstleister musste schnell eine neue Bleibe finden, weil sein Mietvertrag am angestammten Standort kurzfristig gekündigt wurde. Bei Paule freut man sich auf Esslingen – doch am neuen Standort gibt es auch Vorbehalte.

Logistikfirmen werden hier skeptisch betrachtet. Man hat schlechte Erfahrungen gemacht, etwa im Hinblick auf das vor einigen Jahren in der