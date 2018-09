EsslingenDie Initiative Bürgerbegehren Stadtbücherei, die sich für den Verbleib der Bibliothek im modernisierten und erweiterten Bebenhäuser Pfleghof in der Heugasse einsetzt, ist ihrem Ziel ein großes Stück nähergekommen: Nachdem der Gemeinderat mit knapper Mehrheit für einen Bücherei-Neubau an der Küferstraße gestimmt hatte, will die Initiative dem Wunsch vieler Bürger Gehör verschaffen, die sich seit Monaten für einen Verbleib der Bücherei am angestammten Standort aussprechen. Deshalb wird per Bürgerbegehren ein Bürgerentscheid über den Verbleib der Bibliothek im Pfleghof angestrebt. Dafür muss die Initiative die gültigen Unterschriften von etwa 5000