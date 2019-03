EsslingenGemeinsam an einem Tisch“, heißt es nun zum elften Mal. Doch heuer gleichen die Wege zu den gedeckten und mit Tulpen geschmückten Tischen in der Frauenkirche einem verschlungenen Labyrinth. Angesichts der vielen Baustellen hat der Projektleiter der Vesperkirche Bernd Schwemm bereits im Vorfeld veranlasst, das Menü nicht wie all die Jahre zuvor werktags von der Daimler- Kantine liefern zu lassen: Es könnte zu Verspätungen kommen. In den kommenden drei Wochen sorgt daher ausschließlich die Küche des Geriatrischen Zentrums Kennenburg für eine warme Mittagsmahlzeit. Die Vesperkirche versteht sich aber auch als Ort der offenen Begegnung. Dekan Bernd