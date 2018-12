EsslingenDie Abbauarbeiten beim Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt sind bereits in vollem Gang. Nach 25 Markttagen mit nur drei Marktwochenenden und viel Regen fällt die Bilanz der Veranstalter von der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) nicht ganz so euphorisch wie in vergangenen Jahren aus. Dennoch ziehen EST-Geschäftsführer Michael Metzler und Marktleiterin Petra Pfeiffer eine positive Bilanz: eine starke internationale Wahrnehmung, eine friedliche Veranstaltung mit hochwertigen kulturellen Angeboten und zufriedene Marktbeschicker.

„Wir wussten von vornherein, dass der diesjährige Markt ein Überraschungsei wird“, sagte