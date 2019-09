EsslingenWährend die anderen Urlaub gemacht haben, waren an Esslingens Schulen die Handwerker unterwegs. Sie stiegen auf Dächer – wie am Esslinger Mörike-Gymnasium. Sie haben Bodenbeläge herausgerissen– wie im Sekretariat der Waisenhofschule. Sie haben PCB-Fugen entfernt – wie an der Realschule Oberesslingen. Und sie haben unterirdische Verbindungsgänge abgedichtet – wie im Georgii-Gymnasium.

Wie hoch ist der Sanierungsstau?

2017 haben die Städtischen Gebäude Esslingen (SGE) den Sanierungsstau an den Esslinger Schulen und Sporthallen erhoben und auf rund 60 Millionen Euro beziffert. „Die Zahl