EsslingenEin spektakulärer Polizeieinsatz hat am Donnerstagabend im Esslinger Stadtteil Brühl für Aufregung gesorgt. Kurz nach 20.30 Uhr hatten Hausbewohner die Einsatzzentrale der Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Palmenwaldstraße seinen Nachbarn angegriffen und mehrere Schüsse abgegeben hätte. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und alarmierte zudem ein Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz. Als die Beamten am Tatort eintrafen, hatte sich der 29-Jährige bereits aus dem Staub gemacht. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte zunächst keinen Erfolg – erst am Freitag um die