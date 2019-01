EsslingenDie Stimmung war gut“, sagt Kathrin Entenmann, Chefin des Entenmanns am Rathausplatz. Sie hatte am Freitagabend zur Schmauszeit geladen. Mit Suppe und einem guten Tropfen sollen so Menschen angelockt werden, die in der gemütlichen Atmosphäre des Gewölbekellers Gutes tun wollen. Denn Entenmann spendet die Suppe der Bürgerstiftung Esslingen. In Geld sind das pro Suppe sieben Euro. Zum Auftakt der Reihe war der Andrang einigermaßen übersichtlich. Um die 15 Frauen und Männer hatten sich eingefunden, probierten Chili con carne oder Rote-Bete-Rotkraut-Suppe und tranken das ein oder andere Glas Wein. Mit der Schmauszeit soll an jedem 3. Freitagabend im