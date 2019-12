EsslingenVollständig aufklären konnte die Hauptverhandlung am Esslinger Amtsgericht die Geschehnisse nicht, die sich am 23. Dezember 2018 in der Wäldenbronner Straße zugetragen hatten. Im Raum standen die Vorwürfe der Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen einer verfassungsfeindlichen Organisation. Der Angeklagte gab massive Gedächtnislücken an, räumte aber ein, dass er nicht ausschließen könne, die Taten begangen zu haben. Auch die Zeugen konnten das Bild nicht vervollständigen.

Nur so viel ist klar: Der 36-jährige Angeklagte hatte mit vier Bekannten bei sich zu Hause Alkohol getrunken und Pizza gegessen. Später waren die Beteiligten