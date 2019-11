EsslingenWer an die LesART denkt, der denkt an viele große Namen aus der Welt der Literatur, die sich bereits im Gästebuch verewigt haben. Doch die Esslinger Literaturtage sind sehr viel mehr. Wie facetten- und erlebnisreich die Wunderwelt der Worte sein kann, zeigte die Stadtbücherei am Freitag mit einem Jubiläumsprogramm im Alten Rathaus, das Literatur mit allen Sinnen erlebbar machte. Vom Vorlesestündchen für die Kleinsten über Kindertheater und Workshops bis hin zum hehren Literatur-Diskurs war so ziemlich alles geboten, was die Veranstaltungsarbeit der Bibliothek nicht nur während der LesART, sondern übers ganze Jahr hinweg auszeichnet.

„Wir