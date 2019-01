EsslingenObwohl er offenbar wusste, dass sich andere Menschen im Gebäude befanden, soll ein 44-Jähriger Ende Juni des vergangenen Jahres ein Feuer in einer Esslinger Flüchtlingsunterkunft gelegt haben. Zu dem Zeitpunkt waren mindestens 14 andere Personen in der Unterkunft in der Robert-Koch-Straße in Esslingen-Zell. Der Mann muss sich nun wegen versuchten Mordes und wegen schwerer Brandstiftung vor dem Landgericht Stuttgart verantworten.

An jenem Tag im Juni habe der 44-Jährige aus Frust über seine persönliche Situation und aus Ärger darüber, dass er das Zimmer in der Unterkunft wechseln musste, beschlossen, den Raum in Brand zu setzen. So erklärt