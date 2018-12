EsslingenDie Stadt Esslingen hat ihr Weihnachtsgeschenk für die Bürgerschaft und für Besucher bereits unter die Leute gebracht. Seit gestern gibt es offiziell kostenloses WLAN in weiten Teilen der Innenstadt. Auf dem Markt-und Rathausplatz, am Bahnhofplatz mit ZOB sowie in der östlichen Altstadt mit Küferstraße, Blarer- und Ottilienplatz kann jetzt kostenlos gesurft werden, ohne den eigenen Geldbeutel zu belasten. Für die Stadt ist dieses Angebot freilich nicht umsonst. 110 000 Euro bezahlt sie in den nächsten drei Jahren für die Netze Free WiFi Esslingen und Freifunk Esslingen.

