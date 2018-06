EsslingenUncle Sam“ hieß der erste Cocktail, den Ahmed El Sayed mit 18 Jahren kreiert hatte. „Das war was mit Bananensaft“, erzählt der 46-Jährige, der sich inzwischen als Mixologe bezeichnet und in der Bar-Szene aufgrund seiner ersten Erfindung als Sam bekannt ist, mit einem Schmunzeln. Leidenschaftlich gerne überrascht auch heute noch der Ägypter, der jahrelang für den Sternekoch Martin Öxle gearbeitet und als Barmeister die Besucher der Spielbank in Stuttgart begeistert hatte, die Gäste mit immer wieder neuen Geschmackserlebnissen.

Seit Oktober vergangenen Jahres schwingt El Sayed nun den Shaker im „Steakhouse & Weinbar Fleischmann“ im