EsslingenMehr Sitzmöglichkeiten, Zugänge zum Neckar und ein Radschnellweg: All das soll im künftigen Neckaruferpark umgesetzt werden. Um die Bürger bereits vorher zu informieren und einzubeziehen, hatte die agl für Landschafts-, Stadt- und Raumplanung Infostände am Bahnhofsvorplatz und am Pliensauturm Infostände aufgebaut und Interessierte zu zwei Spaziergängen durch den künftigen Park eingeladen.

Das Angebot stieß auf durchweg positive Resonanz, sagt Eva Langenbahn von der agl: „Großes Thema war der Radweg. Dazu und zu anderen Themen kamen von den Bürgern schon viele Vorschläge.“ Auch das Interesse an den beiden Stadtspaziergängen war groß. Fünf