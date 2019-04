Was er anpackt, macht er mit Leidenschaft und Herzblut: Als Grafiker und Werbefachmann ist Michael Brisky erfolgreich, und mit seiner Galerie in der Ritterstraße hat er sich vor zehn Jahren einen Lebenstraum erfüllt. Als gute Adresse für zeitgenössische Kunst hat sich die Brisky Galerie einen Namen gemacht - zum Monatsende werden die Lichter ausgehen, wo Kunstfreunde bislang die Werke eines James Rizzi, Charles Kaufman oder eines Udo Lindenberg fanden. Dieser Schritt ist Michael Brisky nicht leicht gefallen. „Doch mit den Jahren kamen so viele Widrigkeiten zusammen, die mir den Spaß genommen haben“, erzählt der