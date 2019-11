EsslingenDer Weg zu Edgar Müllers Abteilung führt durch graue, etwas in die Jahre gekommene Flure, der Blick aus dem Fenster geht auf einen klassischen Anlieferungsbereich für die Produktion von Fahrzeugheizungen im Esslinger Werk 3 von Eberspächer. Doch das Büro von „Next Shed“ – so heißt die zehnköpfige Gruppe von Müller – hebt sich von seiner Umgebung ab: Neben den PC-Arbeitsplätzen für Einzelne gibt es auch diverse Arbeitsmöglichkeiten für Gruppen, viele bunte Klebezettel an weißen Sideboards, modische Palettenbänke und einen großen Bildschirm für Präsentationen. Die Mitarbeiter und ihre Gäste bräuchten eine kreativere Umgebung, um „neue Gedanken