EsslingenÄltere Mitarbeiter in Unternehmen haben oft Berührungsängste gegenüber digitalen Technologien, die junge Generation kennt gar kein Leben ohne Smartphone und Apps. Als „Digiscouts“ sichten deshalb Auszubildende die digitale Potenziale in ihrem Unternehmen und werden dabei manchmal auch zu Lehrenden. Am Samstag wurden im Econvent in Esslingen die Ergebnisse des sechsmonatigen Projekts vorgestellt.

„Digiscouts“ ist ein Projekt des RKW-Kompetenzzentrums, einem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderter Verein, der kleine und mittelständische Unternehmen in ihrer Weiterentwicklung unterstützt. Es wurde in Zusammenarbeit mit der örtlichen